Ronaldo sa môže dostať na métu 200 duelov za Portugalsko

Zápasy 3. a 4. kola kvalifikácie ME 2024 (16. až 20. júna):



16. júna:



B-skupina:



20.45 Grécko - Írsko



20.45 Gibraltár - Francúzsko



C-skupina:



20.45 Malta - Anglicko



20.45 Severné Macedónsko - Ukrajina



D-skupina:



20.45 Wales - Arménsko



20.45 Lotyšsko - Turecko



H-skupina:



18.00 Fínsko - Slovinsko



20.45 Dánsko - Severné Írsko



20.45 San Maríno - Kazachstan



I-skupina:



20.45 Andorra - Švajčiarsko



20.45 Bielorusko - Izrael



20.45 Kosovo - Rumunsko





17. júna:



A-skupina:



18.00 Nórsko - Škótsko



20.45 Cyprus - Gruzínsko



E-skupina:



20.45 Albánsko - Moldavsko



20.45 Faerské ostrovy - Česko



F-skupina:



18.00 Azerbajdžan - Estónsko



20.45 Belgicko - Rakúsko



G-skupina:



15.00 Litva - Bulharsko



18.00 Čierna Hora - Maďarsko



J-skupina:



15.00 Luxembursko - Lichtenštajnsko



20.45 Island - SLOVENSKO /Reykjavík/ 20.45 Portugalsko - Bosna a Hercegovina





19. júna:



B-skupina:



20.45 Írsko - Gibraltár



20.45 Francúzsko - Grécko



C-skupina:



20.45 Anglicko - Severné Macedónsko



20.45 Ukrajina - Malta /Trnava/



D-skupina:



18.00 Arménsko - Lotyšsko



20.45 Turecko - Wales



H-skupina:



18.00 Fínsko - San Maríno



20.45 Severné Írsko - Kazachstan



20.45 Slovinsko - Dánsko



I-skupina:



20.45 Švajčiarsko - Rumunsko



20.45 Izrael - Andorra



20.45 Bielorusko - Kosovo





20. júna /všetky zápasy o 20.45 h/:



A-skupina:



Škótsko - Gruzínsko



Nórsko - Cyprus



E-skupina:



Moldavsko - Poľsko



Faerské ostrovy - Albánsko



F-skupina:



Rakúsko - Švédsko



Estónsko - Belgicko



G-skupina:



Maďarsko - Litva



Bulharsko - Srbsko



J-skupina:



Lichtenštajnsko - SLOVENSKO /Vaduz/



Island - Portugalsko



Bosna a Hercegovina - Luxembursko



Bratislava 15. júna (TASR) – Bodku za sezónou dajú futbalisti na starom kontinente ďalšími dvoma kolami kvalifikačných zápasov na ME 2024. Slováci mieria na Island a do Lichtenštajnska a pozornosť priťahujú aj hviezdni hráči ako Kylian Mbappe, Erling Haaland či Cristiano Ronaldo, ktorého Portugalsko figuruje v "slovenskej" J-skupine a on sám môže rekord v počte reprezentačných štartov zaokrúhliť na 200.V "áčku" sú na programe štyri zápasy, do tohto asociačného termínu sa nezapojí Španielsko, ktoré účinkuje vo Final Four Ligy národov. Proti Škótsku a na pôde Cypru sa predstaví v nórskom tíme Erling Haaland. Kanonier Manchestru City vynechal úvodné dve marcové stretnutia pre zranenie a Nóri prehrali 0:3 v Španielsku a z Gruzínka si odniesli bod za remízu 1:1. V tabuľke tak figurujú na treťom mieste a s Haalandom plánujú vziať body vedúcemu Škótsku. To prekvapilo po triumfe nad Cyprom (3:0) aj skalpom Španielska (2:0). Dvadsaťdvaročný Nór získal v uplynulej sezóne so City treble, keď vyhral Ligu majstrov, anglický titul i Pohár FA. On sám zaznamenal 52 gólov. "Dám si pozor, aby sa hráči nesústredili len na Haalanda. Je mnoho ďalších hráčov, s ktorými si musíme poradiť," povedal tréner Škótov Steve Clarke pre AP. Jeho tím privíta Gruzínsko, ktoré sa predstaví aj na Cypre.Post lídra v B-skupine chcú potvrdiť Francúzi, v marci triumfovali nad Holandskom (4:0) a z Írska si odniesli tri body po víťazstve 1:0. Opierať sa budú opäť o kapitána Kyliana Mbappeho, ktorý si získal v predchádzajúcich dňoch pozornosť na klubovej úrovni. Vedeniu Paríža Saint-Germain, s ktorým vyhral päť titulov v Ligue 1 od roku 2018, oznámil nepredĺženie kontraktu po nadchádzajúcej sezóne. Francúzi sa stretnú v Portugalsku s papierovým outsiderom z Gibraltáru a po tomto zápase hostia Grécko. "Narobilo to rozruch a je to na titulných stranách novín, ale nič s tým nespravíme. Smerom k nám sa nezmenil, užíva si život a doberá si ostatných," povedal Mbappeho reprezentačný spoluhráč Ibrahima Konate. Gréci privítajú pred duelom s úradujúcimi vicemajstrami Írsko, to bude hostiť Gibraltár. Holandsko má taktiež povinnosti v Lige národov.Výborný vstup do C-skupiny mali v marci Angličania. Na pôde Talianska vyhrali 2:1 po rozpačitých výkonoch proti tomuto súperovi v skupinovej fáze Ligy národov a Ukrajinu zdolali 2:0. Tá vzhľadom na vojnový konflikt na jej území privíta Maltu na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Predtým sa predstaví v Severnom Macedónsku. Ich marcový súper z britských ostrov, s ktorým odohrali doposiaľ jediný duel, má jasnú úlohu na Malte a s trojbodovým cieľom ide aj do stretnutia so Severným Macedónskom. Zraneného Judea Bellinghama, ktorý skompletizoval v stredu prestup do Realu Madrid, by mohol nahradiť Eberechi Eze z Crystal Palace. Ďalšie zápasy v skupine na programe nie sú - Taliansko účinkuje v Lige národov, rovnako ako Chorváti. Ani oni tak nezasiahnu do boja v D-skupine. Lídri Walesania privítajú Arménsko a predstavia sa v Turecku. To zohrá zápas na ihrisku outsidera skupiny z Lotyšska, ktoré nastúpi aj proti Arménsku.V "éčku" by si mali prvé dve postupové pozície postrážiť Česko a Poľsko. Oba tímy absolvujú len jeden duel – Česi na Faerských ostrovoch, Poliaci v Moldavsku. To absolvuje stretnutie na pôde Albánska, ktoré zavíta vo zvyšnom dueli na Faerské ostrovy. Superfavorit F-skupiny z Belgicka má pred sebou stretnutie proti Rakúsku a nadviaže naň zápasom na pôde Estónska. To sa predstaví aj na ihrisku Azerbajdžanu a zvyšný zápas odohrá Rakúsko so Švédskom. Srbi mieria v G-skupine do Bulharska a maďarská reprezentácia do Čiernej Hory. Potom ju čaká duel proti Litve, ktorá ešte predtým privíta Bulharsko.Vo vyrovnanej šesťčlennej H-skupine bolo v prvom koši žrebu Dánsko. V marci však prehralo na pôde Kazachstanu a jediný šesťbodový tím je tak momentálne vedúce Slovinsko. Tím z Jutského polostrova zavíta práve do Ľubľany a pozornosť v jeho nominácii púta len 20-ročný Rasmus Höjlund. Kanonier Atalanty Bergamo vsietil všetkých päť marcových gólov svojho národného tímu. Sezónu v Serii A ukončil s deviatimi presnými zásahmi a tímu sa bude snažiť pomôcť aj v stretnutí proti Severnému Írsku. Práve to čaká "šťuka" skupiny z Kazachstanu, ten minulý rok nečakane postúpil z C-divízie Ligy národov a v oboch zápasoch zdolal Slovensko. V ďalšom stretnutí júnovej kvalifikácie zavíta na pôdu San Marína. To absolvuje stretnutie vo Fínsku, ktoré privíta aj Slovincov.V I-skupine čaká na favorita zo Švajčiarska povinná jazda v Andorre a potom ho preverí doma Rumunsko. To sa predstaví v Kosove, ktoré čaká stretnutie s Bieloruskom na neutrálnej pôde v Budapešti. V maďarskej metropole privíta východoeurópsky tím v dôsledku podpory Ruska v invázii na územie Ukrajiny aj Izrael. Ten čaká ešte aj duel s Andorrou.V "slovenskej" J-skupine priťahuje najväčšiu pozornosť Cristiano Ronaldo, ktorý má na dosah 200. zápas v reprezentácii. S doterajšími 198 duelmi v národnom tíme je na čele historickej svetovej tabuľky. Portugalsko čakajú zápasy proti Bosne a Hercegovine a na Islande. Tridsaťosemročný útočník má za sebou polsezónu v saudskoarabskom klube Al Nassr so 14 gólmi v 16 zápasoch a na métu 200 stretnutí mu chýbajú dva duely. "Vrátiť sa domov je vždy výnimočné," napísal Ronaldo na sociálnej sieti Instagram. Portugalci majú za sebou marcové víťazstvá proti Lichtenštajnsku (4:0) a v Luxembursku (6:0), v ktorých vsietil Ronaldo dokopy tri góly. Slovákov čakajú dve stretnutia na pôde súperov, tri body si chcú odniesť z Islandu i z Lichtenštajnska. V marcovej ouvertúre Slováci remizovali doma s Luxemburskom 0:0 a zdolali Bosnu a Hercegovinu 2:0. So ziskom štyroch bodov figurujú v tabuľke na druhom mieste za Portugalskom, ktoré nazbieralo plný počet šesť bodov. Vo zvyšných dvoch dueloch sa stretnú Luxembursko s Lichtenštajnskom a Bosna a Hercegovina s Luxemburskom.