Ronaldo sa nezúčastní na MS klubov: Niektoré tímy ma oslovili

Mníchov 7. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa nezúčastní na klubových majstrovstvách sveta (14. júna – 13. júla). Štyridsaťročný útočník a kapitán národného tímu to uviedol pred nedeľným finále Ligy národov v Mníchove proti Španielsku. Ronaldo tak vyvrátil špekulácie, že prestúpi do jedného z účastníckych tímov.



„Na klubových MS nebudem. Niektoré tímy ma oslovili. Určité ponuky mali zmysel, iné nie, ale nemôžete skúšať a robiť všetko, nemôžete chytiť každú loptu,“ povedal portugalský veterán podľa AFP. Zdôraznil, že nemá záujem o krátkodobé rozhodnutie, ktoré by mu umožnilo hrať v súťaži.



Ronaldo prišiel na asociačný termín pred finálovým turnajom Ligy národov v Nemecku uprostred víriacich pochybností o svojej budúcnosti na klubovej úrovni. Jeho zmluva so saudským tímom Al-Nassr vyprší na konci júna. Portugalčan na konci mája zverejnil príspevok na sociálnej sieti bez bližších podrobností. „Táto kapitola sa skončila. Príbeh? Ten sa stále píše. Vďačný všetkým,“ napísal v príspevku spolu s fotografiou, na ktorej je v drese Al-Nassru. Zároveň však všetko naznačuje, že v Rijáde zotrvá. V sobotu prezradil, že o jeho budúcnosti je „takmer rozhodnuté“.