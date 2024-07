Ronaldo sa otriasol po zlyhaní, Martinez: Dáva nám lekcie

Berlín 2. júla (TASR) - Futbalisti Portugalska si postup do štvrťfinále majstrovstiev Európy museli vybojovať až v jedenástkovom rozstrele. Zápas mohol v predĺžení rozhodnúť Cristiano Ronaldo, ale jeho penaltový pokus v 105. minúte brankár Jan Oblak vystihol. Skúsený zakončovateľ sa však napriek tomu postavil v rozstrele k lopte ako prvý Portugalčan a tentoraz nezaváhal. Po zápase uviedol, že sú to pre neho posledné ME v kariére.



Slovinskí exekútori nepremenili ani jednu z troch jedenástok, všetky chytil brankár Diogo Costa. Tím Roberta Martineza sa vo štvrťfinále stretne s Francúzskom, ktoré vyhralo nad Belgickom tesne 1:0. "Vždy urobím pre národný tím maximum, či už zlyhám alebo nie, a budem to robiť celý svoj život. Ako ste videli, nedal som penaltu, ale chcel som skórovať ako prvý v rozstrele," citovala Ronalda agentúra AFP.



Portugalci sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku po ôsmich rokoch, na ME 2016 vo Francúzsku získali svoj premiérový titul. Na konte majú aj striebro a ďalšie tri semifinálové účasti. Ronaldo debutoval na Eure v roku 2004 vo svojej domovine, kde Portugalsko prehralo vo finále s Gréckom. Ak strelí gól, stane sa vôbec najstarším strelcom v histórii turnaja, no šancu má aj jeho 41-ročný spoluhráč Pepe, ktorý je ešte starší. Každú ďalšiu šancu chce preto Ronaldo využiť, lebo ako uviedol, na ďalších ME sa už nepredstaví. "Pre mňa sú to nepochybne posledné ME," povedal zakončovateľ, ktorý skóroval na kontinentálnych šampionátoch už 14-krát a je na čele pred druhým Francúzom Micheleom Platinim s 9 gólmi.



Tréner Portugalska Roberto Martinez uviedol, že Ronaldove slová sú znakom toho, ako veľa to pre neho všetko znamená. "Keď vidíte hráča s túžbou a vierou ako u mladého muža, tie emócie sú neuveriteľné. Bol som si istý, že musí byť prvým hráčom v rozstrele a že nám ukáže cestu k víťazstvu. Každý je veľmi hrdý na nášho kapitána. Dáva nám všetkým lekciu, aby sme mali skutočne vysoké štandardy a nikdy sa nevzdávali."



Ronaldo sa na šampionáte prezentoval 20 neúspešnými pokusmi, chce to napraviť proti Francúzsku. "Teraz nás čaká ťažký zápas proti súperovi, ktorý je favorit na víťazstvo v turnaji spolu s Nemeckom a Španielskom. Ale poďme do vojny, budeme bojovať až do konca."