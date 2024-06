Ronaldo sa po zápase s Gruzínskom tesne vyhol stretu s fanúšikom

Gelsenkirchen 27. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa na ME v Nemecku iba tesne vyhol stretu s fanúšikom. Ten vyskočil z hľadiska v čase, keď 39-ročný kanonier odchádzal do šatne po stredajšom zápase F-skupiny s Gruzínskom (0:2). Incident potvrdila Portugalská futbalová federácia, no odmietla ho bližšie komentovať.



Fanúšika na štadióne v Gelsenkirchene odviedla strážna služba. Video s udalosťou začalo vo štvrtok cirkulovať na sociálnych sieťach. Je to druhý vážnejší incident, v ktorom sa hviezdny Portugalčan na šampionáte ocitol. V sobotňajšom zápase s Tureckom (3:0) vbehol na ihrisko mladý priaznivec, ktorému sa podarilo s Ronaldom odfotiť. Po ňom to skúšali aj ďalší fanúšikovia, ktorí vtrhli na trávnik, no im sa už selfie s päťnásobným držiteľom Zlatej lopty nepodarilo spraviť. Správu priniesla agentúra AP.