Ronaldo sa poďakoval fanúšikom Liverpoolu za prejav súcitu

Manchester 21. apríla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa poďakoval fanúšikom Liverpoolu za prejavy podpory počas utorkového zápasu Premier League. Hráčovi Manchestru United priaznivci "The Reds" v 7. minúte stretnutia zatlieskali a vyjadrili podporu po úmrtí syna. Tiež mu zaspievali klubovú hymnu You'll never walk alone.



Ronaldo sa na trávniku nepredstavil, dostal voľno. "Jeden svet, jeden šport, jedna veľká rodina. Ďakujem Anfield Road. Ja a moja rodina nikdy nezabudneme na túto chvíľu rešpektu a súcitu," zverejnil podľa AFP.