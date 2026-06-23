< sekcia Šport
Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý skóroval na šiestich MS
Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela. Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Houston 23. júna (TASR) - Portugalčan Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich MS. Míľnik dosiahol v utorňajšom zápase základnej K-skupiny proti Uzbekistanu. Svojím prvým presným zásahom na turnaji otvoril skóre už v 6. minúte.
Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela. Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS. Prvý dosiahol na MS 2006 z penalty proti Iránu. Duel proti Uzbekistanu bol Ronaldov 24. na MS. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovalých šampionátov - šesť.
Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18. Argentínčan však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010. Ronaldo mal po góle proti Uzbekistanu na konte 144 gólov z 230 reprezentačných zápasov, čo sú tiež rekordné zápisy.
Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela. Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS. Prvý dosiahol na MS 2006 z penalty proti Iránu. Duel proti Uzbekistanu bol Ronaldov 24. na MS. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovalých šampionátov - šesť.
Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18. Argentínčan však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010. Ronaldo mal po góle proti Uzbekistanu na konte 144 gólov z 230 reprezentačných zápasov, čo sú tiež rekordné zápisy.