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Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý skóroval na šiestich MS

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Portugalčan Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny K majstrovstiev sveta medzi Portugalskom a Uzbekistanom v Houstone, v utorok 23. júna 2026. Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela. Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS.

Autor TASR
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Houston 23. júna (TASR) - Portugalčan Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich MS. Míľnik dosiahol v utorňajšom zápase základnej K-skupiny proti Uzbekistanu. Svojím prvým presným zásahom na turnaji otvoril skóre už v 6. minúte.

Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela. Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS. Prvý dosiahol na MS 2006 z penalty proti Iránu. Duel proti Uzbekistanu bol Ronaldov 24. na MS. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovalých šampionátov - šesť.

Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18. Argentínčan však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010. Ronaldo mal po góle proti Uzbekistanu na konte 144 gólov z 230 reprezentačných zápasov, čo sú tiež rekordné zápisy.
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