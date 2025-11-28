Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ronaldo sa stane akcionárom španielskej organizácie MMA

Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Portugalčan je dlhoročným fanúšikom bojových športov a v minulosti sa ako čestný hosť zúčastnil na viacerých boxerských aj MMA podujatiach.

Madrid 28. novembra (TASR) - Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo vstúpi do sveta MMA. Legendárny útočník sa stane akcionárom španielskej organizácie WOW FC. Portugalčan je dlhoročným fanúšikom bojových športov a v minulosti sa ako čestný hosť zúčastnil na viacerých boxerských aj MMA podujatiach.

MMA stelesňuje hodnoty, v ktoré naozaj verím – disciplínu, rešpekt, odolnosť a neustále úsilie o dokonalosť. WOW FC buduje niečo výnimočné a silné a som hrdý, že sa môžem stať súčasťou projektu, ktorý pomôže tento šport pozdvihnúť a inšpirovať novú generáciu,“ povedal Ronaldo podľa tlačovej správy organizácie. Počas svojej kariéry strávil v Španielsku deväť rokov (2009–2018), počas ktorých žiaril v Reale Madrid a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu.
