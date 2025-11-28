< sekcia Šport
Ronaldo sa stane akcionárom španielskej organizácie MMA
Portugalčan je dlhoročným fanúšikom bojových športov a v minulosti sa ako čestný hosť zúčastnil na viacerých boxerských aj MMA podujatiach.
Autor TASR
Madrid 28. novembra (TASR) - Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo vstúpi do sveta MMA. Legendárny útočník sa stane akcionárom španielskej organizácie WOW FC. Portugalčan je dlhoročným fanúšikom bojových športov a v minulosti sa ako čestný hosť zúčastnil na viacerých boxerských aj MMA podujatiach.
„MMA stelesňuje hodnoty, v ktoré naozaj verím – disciplínu, rešpekt, odolnosť a neustále úsilie o dokonalosť. WOW FC buduje niečo výnimočné a silné a som hrdý, že sa môžem stať súčasťou projektu, ktorý pomôže tento šport pozdvihnúť a inšpirovať novú generáciu,“ povedal Ronaldo podľa tlačovej správy organizácie. Počas svojej kariéry strávil v Španielsku deväť rokov (2009–2018), počas ktorých žiaril v Reale Madrid a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu.
