Ronaldo sa sústredí na šampionát, budúcnosť v klube nerieši

Turín 14. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vyhlásil, že špekulácie o jeho odchode z Juventusu Turín ho vôbec netrápia. Plne sa sústreďuje na svoje počínanie na majstrovstvách Európy.



"Ak by som mal 18, alebo 19, mal by som pár bezsenných nocí. Lenže ja mám 36 a čokoľvek príde, bude to len dobre," povedal podľa AP portugalský kanonier.



Obhajcovia titulu nastúpia na svoj prvý duel na šampionáte v utorok v Puskás Aréne proti domácim Maďarom. V F-skupine budú ich súpermi aj Francúzi a Nemci.