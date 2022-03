Ronaldo sa teší na piaty svetový šampionát, Santos sníva o trofeji

Portugalský futbalista Bruno Fernandes (vľavo) sa teší z úvodného gólu počas finálového zápasu baráže MS2022 Portugalsko - Severné Macedónsko v Porte 29. marca 2022. Foto: TASR/AP

Porto/Chorzów 30. marca (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti si šiestykrát za sebou zahrajú na MS. Vo finále európskej baráže prekazili sen Severných Macedóncov o historickom postupe do Kataru. Po dvoch góloch Bruna Fernandesa zvíťazili v Porte 2:0 a líder tímu Cristiano Ronaldo sa tak môže tešiť na piaty svetový šampionát.Najlepší reprezentačný strelec v histórii si pred zápasom vôbec nepripúšťal, že by sa mohol zopakovať scenár zo semifinále baráže, v ktorom Macedónci senzačne vyradili Talianov.uviedol Ronaldo na svojom instagrame.Portugalcov posadila na koňa hrúbka hosťujúceho kapitána Stefana Ristovskeho. Jeho riskantnú spätnú prihrávku zachytil v 32. minúte Fernandes, vymenil si loptu s Ronaldom a po lahôdkovej "jasličkovej" prihrávke od kapitána prestrelil brankára Stoleho Dimitrievskeho - 1:0. Aj po prestávke absentovala v hre domácich ľahkosť, lenže mali "nahrané" a tak im stačilo vyčkávať na chybu súpera.V 65. minúte vniesol pokoj do ich radov Fernandes, ktorý z prvej usmernil do bránky center Diega Jotu - 2:0.zdôraznil pre akreditované médiá Fernandes.Tréner Portugalcov Fernando Santos označil postup na MS 2022 za dielo celého kolektívu.V Katare nebudú chýbať ani Poliaci, ktorí si v Chorzówe poradili so Švédskom 2:0. Krátko po prestávke otvoril skóre z pokutového kopu Robert Lewandowski. Švédi mohli onedlho vyrovnať, Wojciech Szczesny sa však vrhol do strely Emila Forsberga a predviedol kľúčový zákrok stretnutia. V 73. minúte poľskí fanúšikovia "explodovali" druhýkrát, keď Piotr Zielinski potrestal chybu Marcusa Danielsona a prestrelil bezmocného Robina Olsena.povedal Lewandowski pre uefa.com.