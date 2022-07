Ronaldo sa ukázal v tréningovom centre United v spoločnosti agenta

Manchester 26. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prišiel v utorok v spoločnosti svojho agenta do tréningového centra Manchestru United. S trénerom Erikom ten Hagom tam mali hovoriť o jeho budúcnosti v kádri anglického klubu.



Tridsaťsedemročný Ronaldo sa ešte nezapojil do predsezónneho tréningového procesu tímu a s United ani neabsolvoval turné v Thajsku a Austrálii, hoci s ním má stále platnú zmluvu. Po uplynulej sezóne prejavil záujem odísť do klubu, v ktorom si bude môcť zahrať Ligu majstrov a bojovať o titul v niektorej z popredných ligových súťaží.



V aute, ktoré šoféroval Ronaldo, sa do tréningového centra manchesterského klubu priviezol podľa agentúry AP aj jeho agent Jorge Mendes. Spoločne mali absolvovať rokovania s novým koučom Ten Hagom, ktorý podľa vlastných slov počíta s tým, že Ronaldo bude figurovať v jeho kádri pre najbližšiu sezónu.