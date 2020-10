Turín 15. októbra (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo sa vrátil do Turína, kde dokončí domácu karanténu. Útočník Juventusu mal pozitívny test na koronavírus a nemohol nastúpiť za národný tím v stredajšom dueli Ligy národov proti Švédsku (3:0).



Podľa portugalského športového denníka A Bola Ronaldo odletel z Lisabonu do Turína súkromným lietadlom v sprievode medicínskeho personálu a sanitka ho následne previezla do jeho rezidencie, kde bude pokračovať v izolácii.



S najväčšou pravdepodobnosťou vynechá sobotňajší zápas talianskej Serie A na pôde Crotone i budúcotýždňový úvodný duel skupinovej fázy Ligy majstrov proti Dynamu Kyjev. Okrem Ronalda mal pozitívny test na koronavírus aj ďalší hráč Juventusu Weston McKennie. Informovala o tom agentúra DPA.