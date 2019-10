Ronaldo sa vrátil do zostavy a posunul Juventus na čelo tabuľky

Rím 31. októbra (TASR) - Tri góly, tri červené karty, neuznaný gól, rozhodujúca penalta po porade s viderozhodcom a úradujúci majster Juventus Turín sa po dramatickom zápase s FC Janov (2:1) dostal opäť na čelo tabuľky talianskej Serie A.



Hrdinom duelu bol Cristiano Ronaldo, ktorý v závere rozhodol. Portugalský kanonier chýbal v zostave pred štyrmi dňami a "stará dáma" v lige iba remizovala na pôde v Lecce 1:1. Tréner mu dal vtedy voľno, teraz ho už zo zostavy nevynechal a tridsaťštyriročný Cristiano Ronaldo ukázal svoju dôležitosť. Celý duel neúnavné behal, dirigoval hru a niekoľkokrát nebezpečne ohrozil súperovu bránku. V závere dal dokonca gól z hry, no ten nakoniec po konzultácii s VAR neplatil pre ofsajd. Ronaldo si to však vynahradil o chvíľku neskôr, keď ho v 16-tke fauloval striedajúci Antonio Sanabria a Portugalčan pokutový kop premenil.



"Bol to náročný zápas proti veľmi dobre organizovanému súperovi, no Juventus musí drieť až do konca. Dnes sme si veľa natrpeli, ale vytvorili sme si veľa šancí a toto víťazstvo sme si zaslúžili. Sme radi, že sme dosiahli tri body," povedal Ronaldo, ktorý strelil piaty ligový gól vo ôsmom zápase prebiehajúcej sezóny.



Domáci sa dostali do vedenia v 36. minúte po hlavičke Leonarda Bonucciho, no hostia vyrovnali štyri minúty pred polčasom vďaka šťastnému gólu Christiana Kouameho, ktorý síce zle trafil loptu, no tá sa oblúčikom dostala do siete. Janovčania hrali od 51. minúty bez vylúčeného Francesca Cassatu, ktorý dostal druhú žltú kartu, rovno červenú videl o päť minút neskôr aj náhradný brankár Federico Marchetti. Ten však nebol na ihrisku a dostal ju za nešportové správanie. Ani Juventus nedohral v jedenástich, v 87. minúte dostal druhú žltú po spornom momente Adrien Rabiot.



Tréner Juventusu Maurizio Sarri bol spokojný s tromi bodmi, no nie tak úplne s predvedeným výkonom. "V prvom polčase sme hrali mimo rytmu, bolo cítiť neistotu. Janov vie skvele driblovať a my sme robili chyby v pozičnej hre pri získavaní lopty. Takže sme mali ťažkosti. V druhom polčase sme hrali s vyššou intenzitou a vypracovali sme si množstvo šancí. Víťazstvo sme si zabezpečili až v závere. Musím povedať, že súper si dnes vypracoval tri veľmi dobré šance a preto musíme byť opatrní. V tomto sa musíme zlepšiť," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.



Juventus má na čele tabuľky tesný jednobodový náskok pred druhým Interom Miláno, v ktorom pôsobí slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Tretia Atalanta stráca päť bodov. "Starú dámu" najbližšie v lige čaká sobotňajšie mestské derby na pôde FC Turín.