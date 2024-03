Al Nassr vypadol vo štvrťfinále Ázijskej Ligy majstrov

Rijád 12. marca (TASR) - Futbalisti Al Nassr vedení Cristianom Ronaldom vypadli vo štvrťfinále Ázijskej Ligy majstrov, keď v odvetnom súboji s Al Ain prehrali v jedenástkovom rozstrele. K postupu im nestačil ani gól portugalského útočníka, ktorý ako jediný z hráčov saudskoarabského klubu premenil svoj pokus v záverečnom rozstrele.



Al Nassr musel z prvého zápasu doháňať jednogólové manko, v SAE prehral 0:1. Ronaldo zahodil v odvete niekoľko veľkých šancí. Za stavu 2:2 nevyužil obrovskú príležitosť, keď po strele jedného zo spoluhráčov vyrazil brankár Khalid Eisa loptu priamo pred neho, no 39-ročný útočník minul odkrytú bránu. Z približne dvoch metrov poslal loptu vedľa žrde.



Domáci napokon dali tretí gól a duel tak dospel do predĺženia. V ňom strelili oba tímy po jednom góle, dve minúty pred koncom za stavu 3:3 premenil Ronaldo pokutový kop a poslal zápas do rozstrelu. Ten Al Nassr totálne nezvládol, z jeho hráčov uspel len Ronaldo v tretej sérii. Marcelo Brozovič, Alex Telles a Otavio svoje pokusy nepremenili. Naopak hráči Al Ain boli v rozstrele stopercentní a zvíťazili v ňom 3:1. Postúpili tak do semifinále, v ktorom ich čaká ďalší súper zo Saudskej Arábie. Narazia totiž na víťaza dvojzápasu Al Ittihad - Al Hilal (0:2 v prvom zápase, pozn. red.).