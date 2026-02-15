Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ronaldo skóroval pri návrate do zostavy Al-Nassr

Na snímke Cristiano Ronaldo Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročný útočník chýbal svojmu tímu v dvoch ligových stretnutiach, keď prejavil nespokojnosť s nedostatočnou aktivitou svojho zamestnávateľa na prestupovom trhu.

Rijád 15. februára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo skóroval pri svojom návrate do zostavy Al-Nassr. V sobotňajšom stretnutí saudskoarabskej Pro League prispel gólom k víťazstvu 2:0 na pôde Al-Fateh.

Štyridsaťjedenročný útočník chýbal svojmu tímu v dvoch ligových stretnutiach, keď prejavil nespokojnosť s nedostatočnou aktivitou svojho zamestnávateľa na prestupovom trhu. K celej záležitosti sa vyjadrilo aj vedenie súťaže, podľa ktorého by jeden človek nemal rozhodovať o veciach presahujúcich rámec vlastného klubu.

Ronaldo je v drese Al-Nassr najlepšie platený hráč sveta, ale zatiaľ mu s klubom uniká zisk významnejšej trofeje. V ligovej tabuľke patrí jeho tímu druhá priečka so stratou bodu na konkurenčný Al-Hilal. Portugalský reprezentant bojuje o trofej pre najlepšieho strelca súťaže, s 18 presnými zásahmi je na druhej pozícii. Lídrom je 20-gólový Ivan Toney z Al-Ahli.
.

