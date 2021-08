Ronaldo skritizoval mediálne špekulácie o svojej budúcnosti

Turín 18. augusta (TASR) - Portugalskému futbalistovi Cristianovi Ronaldovi už lezú na nervy špekulácie o jeho prestupe z Juventusu Turín. Reči o odchode považuje za prejav neúcty nielen voči nemu, ale aj k údajným záujemcom.



Ronaldo podráždene reagoval na fámy o jeho návrate do Realu Madrid. Tie však dementoval aj nový tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti. Samotný hráč zdôraznil, že má zmluvu s Juventusom a nezaoberá sa prestupovými možnosťami. "Každý kto ma pozná vie, že viac robím ako rozprávam. Od začiatku mojej kariéry sa viac sústredím na činy. Vzhľadom na to, čo sa o mne v poslednej dobe píše však musím reagovať. Viac ako neúcta voči mne ako hráčovi či človeku, tieto bezostyšné špekulácie o mojej budúcnosti hania všetky kluby, ktoré sú do toho zapojené," vyhlásil 36-ročný útočník podľa agentúry AP.



Ronaldo strávil v Reale Madrid deväť rokov a zažil tam najlepšie momenty svojej kariéry. Túto kapitolu však považuje za uzavretú: "Viem, že fanúšikovia Realu ma majú v srdciach a ja mám zase ich v mojom. Môj príbeh v Reale je však už zavŕšený. Musel som sa ozvať, ľudia sa nemôžu oháňať mojím menom bez toho, aby niekto skúsil zistiť pravdu."