Ronaldo spasil tím 60. hetrikom v kariére

Londýn 17. apríla (TASR) - V sobotnom 33. kole anglickej Premier League spasil futbalistov Manchestru United 60. hetrikom v kariére portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Tridsaťsedemročná portugalská superstar zariadila na Old Trafford výhru 3:2 nad posledným Norwichom. Tréner "červených diablov" Ralf Rangnick z Nemecka po zápase uviedol, že podobný výkon nebude v utorkovom očakávanom ligovom derby na Anfielde proti FC Liverpool stačiť jeho tímu ani na bod.



Ronaldo dostal domácich po polhodine do dvojgólového vedenia. Potom ale MUFC kopil chyby v obrane, dvakrát inkasoval a CR7 rozhodol o "ubolenom" víťazstve z priameho kopu v 76. minúte. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty má na konte už 50 hetrikov za kluby, 10 dal v portugalskej reprezentácii. Za United dosiahol tri hetriky, za Real Madrid 44 a za Juventus Turín tri. V tejto sezóne dal 15 gólov v PL a 6 v Lige majstrov, je tretím najlepším strelcom ligovej súťaže a podľa The Sun ho môže tešiť aj lukratívny výkonnostný finančný bonus. Za pokorenie 20 gólovej hranice za United v tejto sezóne dostane 750.000 libier, za hetrik ďalších 100.000.



Prekonaním míľnika 20 gólov v sezóne si však Ronaldo otvoril dvere aj k ďalším zaujímavým finančným bonusom. Podľa britského bulváru totiž teraz za každý strelený gól do konca sezóny zinkasuje ďalších 100.000 libier. A práve jeho góly bude Manchester veľmi potrebovať v boji o štvrtú pozíciu v PL zaručujúcu účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne. V tabuľke je piaty, na štvrtý Tottenham stráca tri body. Na konte má rovnaký počet bodov ako šiesty Arsenal Londýn, "gunners" majú ale zápas k dobru.



"Všetci videli dnešný zápas s Norwichom a každý vie, proti komu hráme v utorok. Ak budeme v obrane robiť také chyby, budeme to mať veľmi ťažké a budeme mať šťastie, ak vôbec získame nejaký bod. Liverpool v semifinále FA Cupu zdolal Manchester City, je vo finále, stále má šancu získať štyri trofeje v sezóne. Budú mať obrovskú motiváciu. My musíme byť realistickí a musíme si dať na Liverpool veľký pozor. Musíme byť oveľa lepší v premieňaní príležitostí a musíme hrať oveľa lepšie, keď bude mať súper loptu v držaní," citovala Rangnicka agentúra AFP.



Nemec sa vyjadril aj k budúcnosti Ronalda, ktorý dal 99. gól v svojom 222. zápase v Premier League. "Na konci dňa to moje rozhodnutie nebude. Cristiano má ešte rok platnú zmluvu. A všetko bude na rozhodnutí nového trénera, aby to prebral s klubovou radou. V zápasoch s Tottenhamom aj dnes ukázal, že je skutočným rozdielovým hráčom. A nie je náhoda, že je najlepším strelcom v dejinách," povedal tréner, ktorý sa po sezóne na Old Trafford presunie do pozície poradcu.



Hráči Nemca Jürgena Kloppa sa na najväčšie anglické derby naladili excelentne. Majstrovský Manchester City v semifinále FA Cupu zdolali vo Wembley 3:2, dva góly dal Sadio Mane, jeden Ibrahima Konate. "Červení" dali všetky góly v prvom polčase a postúpili do finále 141. ročníka najstaršej súťaže sveta. Klopp neskrýval nadšenie a volil veľké slová. "Som absolútne hrdý, bolo to neuveriteľné. Prvý polčas bol jeden z vôbec najlepších, aký mužstvo pod mojím vedením odohralo. Všetko sme urobili správne, dali sme góly v správnych momentoch. Boli sme neuveriteľní. Užil som si každú sekundu. Druhý polčas sa začal gólom City a potom sa to otvorilo. Kvalita City je obrovská. Rešpektujeme ich a vždy je strašne ťažké ich zdolať. Ale keďže máme v šatni takýchto hráčoch, máme proti nim šancu. Stále nemôžem veriť rečiam o quadruple. To, že sme vo finále, nám to ešte urobí ťažším. Ale zdolali sme najsilnejšie mužstvo na svete a preto je to špeciálny moment," vyjadril sa tréner LFC.



Liverpool čaká náročný program, po zápase s United hrajú mestské derby s Evertonom, o ďalšie tri dni semifinále LM s Villarrealom. V súboji o majstrovský titul strácajú na výber Španiela Pepa Guardiolu jediný bod. "O tri dni hráme s Manchestrom United, ktorý bojuje o štvrté miesto a Ligu majstrov. A vieme, že toto historicky nie sú priateľské zápasy. Potom hráme s Evertonom a v tej situácii, v akej sú, to veru tiež nebude priateľský zápas. Získať štyri trofeje je strašne nepravdepodobné, ale skúsime to," dodal Klopp.



"Citizens" už nemajú šancu na treble a Guardiola neposlal do hry to najlepšie, čo je ale napríklad v prípade Kevina De Bruyneho doliečujúceho si zranenie pochopiteľné. V semifinále LM čaká Guardiolov tím slávny Real Madrid a na hráčoch je už cítiť únava z ťažkej sezóny. "Mám však aj tak v mojich hráčov úplnú dôveru. Aj v to, akú nomináciu som zvolil. Máme strašne ťažký rozpis zápasov, budeme veľa cestovať a potrebujeme mať ľahké nohy. V prvom polčase sme boli pasívni, v druhom sme ale ukázali skvelý návrat a boli sme v hre o predĺženie. Do hráčov sme sa snažili dať extraenergiu, ale to sa stáva. Toto je Liverpool," vyjadril sa Španiel, ktorý odmietol za prehru viniť amerického brankára Zacka Steffena. Ten urobil pri druhom góle súpera obrovskú chybu a Mane ho potrestal. "Bola to nehoda. Aj Ederson bol niekoľkokrát blízko k čomusi podobnému v iných zápasoch. Sú to naše rozhodnutia, akých brankárov pošleme do hry, resp. ako ich meníme. A podobné veci sa stávajú. Teraz máme štyri dni do ďalšieho zápasu s Brightonom a musíme dobre zregenerovať, aby sme mali silu na obe súťaže, ktoré ešte hráme," dodal.