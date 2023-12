Ronaldo strelil 50. gól v kalendárnom roku: Ešte je priestor na ďalšie

Rijád 12. decembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo podľa vlastných slov ešte neukázal v tomto roku svoj plný potenciál. Povedal to po štvrťfinálovom triumfe v zápase Saudskoarabského pohára na pôde Al Shabab (5:2). K pondelňajšiemu víťazstvu prispel gólom na 4:1.



Hviezdny 38-ročný kanonier skóroval v 74. minúte v druhom zápase za sebou. "Skvelé víťazstvo, teší ma môj 50. gól v roku 2023," napísal Ronaldo na sociálnej sieti Instagram. "Všetka vďaka ide neochvejnej podpore mojich spoluhráčov, fanúšikov a mojej rodiny. Tento rok je tu ešte priestor pre niekoľko ďalších gólov," dodal päťnásobný držiteľ Zlatej lopty.



Od jeho príchodu do Al Nassr zaznamenal podľa informácií AFP v priemere takmer gól na zápas. Desaťkrát v deviatich dueloch skóroval aj za Portugalsko v kvalifikácii na ME 2024, z toho dvakrát proti Slovensku. Obe krajiny si vybojovali postup na budúcoročný európsky šampionát.