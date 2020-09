Ronaldo strelil v Štokholme z priameho kopu 100. reprezentačný gól

Štokholm 8. septembra (TASR) - Cristiano Ronaldo zaznamenal v utorňajšom dueli Ligy národov proti Švédsku svoj 100. gól v drese portugalskej futbalovej reprezentácie. V 45. minúte duelu 3. skupiny A-divízie v Štokholme prekonal brankára Robina Olsena strelou z priameho kopu a poslal svoj tím do vedenia 1:0.



Ronaldo exportnou strelou približne z 23 metrov ponad múr do pravého horného rohu bránky nedal Olsenovi šancu. Potrestal tak faul domáceho stredopoliara Gustava Svenssona, ktorý navyše musel po druhej žltej a následnej červenej karte predčasne opustiť ihrisko.



V historickej tabuľke reprezentačných strelcov figuruje Ronaldo so 100 gólmi na druhej priečke. Dosiahol ich v 165 medzištátnych dueloch. Na čele je Iránec Ali Daei so 108 zásahmi v 149 zápasoch. Na treťom mieste je Ferenc Puskás, ten za Maďarsko a Španielsko nastrieľal spolu 84 gólov v 85 vystúpeniach.



Tridsaťpäťročný Ronaldo chýbal v úvodnom vystúpení obhajcov trofeje v novej edícii súťaže proti Chorvátsku pre infekciu v palci na nohe. Portugalci aj bez neho triumfovali hladko 4:1.