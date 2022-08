Ronaldo údajne súhlasil s prestupom do Neapola

Neapol 28. augusta (TASR) - Cristiano Ronaldo dal podľa denníka La Gazzeta dello Sport súhlas na prestup do SSC Neapol. Podľa zdroja môže byť v blízkej budúcnosti uzavretá dohoda o prestupe portugalského útočníka z Manchestru United.



Talianske periodikum uviedlo, že Ronaldo by mal prísť na hosťovanie, zatiaľ čo Manchester plne pokryje jeho plat. Z Neapola by mal však odísť útočník Victor Osimhen a "červení diabli" za neho údajne zaplatia 100 miliónov eur.



Kormidelník Neapola Luciano Spalletti predtým povedal, že každý tréner by chcel spolupracovať s Ronaldom. No odmietol možnosť odchodu Osimhena, ktorého označil za dôležitého hráča tímu.