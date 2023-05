Ronaldo udržal Al-Nassr v boji o titul, liga sa podľa neho zlepšuje

Rijád 24. mája (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo udržal svoj tím v boji o titul v najvyššej saudskoarabskej súťaži. V utorňajšom zápase 28. kola rozhodol gólom v 59. minúte o domácom víťazstve Al-Nassr nad tímom Al-Shabab 3:2.



Dve kolá pred koncom ročníka figuruje Al-Nassr na druhom mieste tabuľky s trojbodovým mankom na lídra Al-Ittihad FC. Ronaldo skóroval strelou z hranice šestnástky, pred gólom prešprintoval dvoch obrancov súpera. Pre 38-ročného útočníka to bol 14. presný zásah od zimného prestupu z Manchestru United.



"Za stavu 0:2 to bolo veľmi ťažké, ale verili sme si až do konca. Dokázali sme streliť tri góly, takže môžem tímu iba zagratulovať. Ďakujem za podporu fanúšikom, ktorí boli úžasní. Myslím, že krok po kroku sa liga zlepšuje. Časom sa môže dostať medzi päť najlepších na svete, ale chce to čas, hráčov a infraštruktúru," citovala AP Ronalda.