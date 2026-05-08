Ronaldo vsietil jubilejný 100. gól v saudskoarabskej lige
Autor TASR
Rijád 8. mája (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo vsietil jubilejný 100. gól v saudskoarabskej profesionálnej lige. Presným zásahom pomohol Al-Nassru k víťazstvu 4:2 nad Al-Shababom, po ktorom ma jeho tím na čele tabuľky päťbodový náskok pred Al-Hilalom.
Pre Ronalda to bol 26. ligový gól v tejto sezóne a celkovo už 971. v kariére. „Cristiano je v útoku vždy veľmi nebezpečný. Opäť ukázal, aký je pre naše mužstvo platný hráč," citovala agentúra AP slová trénera Jorgeho Jesusa. Al-Nassr má šancu získať prvý ligový titul od roku 2019.
