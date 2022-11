Dauha 30. novembra (TASR) - Cristiano Ronaldo vynechal stredajší tréning Portugalska pred záverečným skupinovým zápasom na futbalových MS v Katare s Kórejskou republikou. Ten je na programe v piatok o 16.00 h.



Tridsaťsedemročný útočník absolvoval podľa portugalského tímu "špeciálne zotavovacie procedúry". Ronaldo skóroval v úvodnom zápase s Ghanou (3:2) z penalty a v druhom stretnutí H-skupiny s Uruguajom (2:0) hral do 82. minúty. Portugalsko má pred posledným kolom šesť bodov a istotu postupu. Bod proti Kórejskej republike mu definitívne zabezpečí prvé miesto v tabuľke. Portugalsko môže vyhrať skupinu aj v prípade prehry a nižšieho víťazstva Ghany, ktorá sa stretne s Uruguajom. Informovala agentúra AFP.



Ronaldo je po odchode z Manchestru United údajne blízko k dohode so saudskoarabským klubom Al Nassr. Podľa španielskych médií by mal podpísať zmluvu na dva a pol roka a zarábať 200 miliónov eur ročne. O Ronalda mali záujem viaceré kluby z Európy i americkej MLS, no ponuke klubu z Rijádu nemohli konkurovať. Tím trénuje Francúz Rudi Garcia. Bývalý kouč AS Rím, Marseille, či Lyonu má údajne s Ronaldom veľmi blízky vzťah.