Ronaldo za Manchester United v príprave proti Vallecanu odohral polčas

Manchester 31. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po 12 týždňoch vrátil do zostavy Manchestru United. V nedeľnom prípravnom stretnutí na Old Trafforde proti Rayu Vallecanu (1:1) nastúpil v základe a za domáci tím odohral prvý polčas. V prestávke ho nahradil Amad Diallo, ktorý po dvoch minútach pobytu na ihrisku strelil jediný gól "červených diablov". O vyrovnanie sa postaral v 57. minúte Alvaro Garcia.



Tridsaťsedemročný Ronaldo vynechal predsezónne turné ManUtd v Thajsku a Austrálii z "osobných dôvodov" a doteraz nenastúpil ani v jednom prípravnom stretnutí. V uplynulých dňoch viackrát vyjadril túžbu opustiť anglický klub. V kariére by chcel pokračovať v klube, s ktorým si zahrá Ligu majstrov. Manchester United skončil v uplynulom ročníku Premier League až na šiestom mieste a v nadchádzajúcej sezóne bude účinkovať iba v skupinovej fázy Európskej ligy UEFA. Vedenie United trvá na tom, že portugalský útočník nie je na predaj.



Majster Európy z roku 2016 naznačil svoj štart proti Rayu už v sobotu na sociálnej sieti Instagram. Na Old Trafford sa vrátil vlani z Juventusu Turín. Za United vsietil v minulej sezóne 24 gólov a stal sa najlepším strelcom tímu. V súvislosti s novým pôsobiskom Ronalda sa hovorilo aj o Atleticu Madrid, ale prezident španielskeho klubu Enrique Cerazo vylúčil v piatok príchod hráča, ktorý v minulosti pôsobil v Reale Madrid.