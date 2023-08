Ronaldo zabezpečil dvoma gólmi Al-Nassru trofej v Arabskom pohári

Rijád 12. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo rozhodol o triumfe Al-Nassr v Arabskom pohári. Tridsaťosemročný útočník otočil dvoma gólmi nepriaznivý stav v sobotnom finálovom stretnutí proti Al-Hilal (2:1 pp) napriek tomu, že Al-Nassr dohrával od 71. minúty v desiatich bez vylúčeného Abdulelaha Al-Almriho.



Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty dokázal v 74. minúte vyrovnať na 1:1 a zápas dospel do predĺženia. V ňom prišla chvíľa najväčšej hviezdy Al-Nassr v 98. minúte, v ktorej Ronaldo zabezpečil svojmu tímu prvú trofej od januárového príchodu z Manchestru United.



Hlavný arbiter duelu Jiyed Redouane ukázal červenú kartu až trikrát, vo všetkých prípadoch tímu portugalskej hviezdy. V 78. minúte vylúčil marocký rozhodca aj hráča Nawafa Al-Boushaila z lavičky náhradníkov a zápas na nej nedokončil ani hlavný tréner Luis Castro.



Ronaldo sa presadil v piatich stretnutiach v sérii, dovedna dal v Arabskom pohári šesť gólov a stal sa najlepším strelcom turnaja. Triumf svojho tímu zabezpečil aj v stredajšom semifinále proti Al-Shorta (1:0), keď v 75. minúte premenil pokutový kop. Dvakrát sa presadil aj v skupine, pričom Al-Nassr postúpil do play off vďaka jeho gólu z 87. minúty duelu proti Zamaleku (1:1).