Ronaldo zatienil Messiho, 2 gólmi vyšvihol Juventus na čelo skupiny

Barcelona 9. decembra (TASR) - Sedemkrát vystrelil Lionel Messi v utorkovom domácom zápase Ligy majstrov na bránku Juventusu Turín, z triumfu sa však tešili hosťujúci futbalisti. Navyše vďaka triumfu 3:0 obsadili prvé miesto v G-skupine práve pred Barcelonou. Hviezdou zápasu bol Messiho rival Cristiano Ronaldo, ktorý premenil dve jedenástky a stal sa tak hlavným strojcom úspechu talianskeho tímu.



Barcelona vyslala na Giangluigiho Buffona celkovo jedenásť pokusov, ale bez želaného efektu. Naopak, Juventus udelil domácim lekciu z efektivity a už po dvadsiatich minútach viedol o dva góly. Barcelone sa stalo vôbec po prvý raz v histórii Ligy majstrov, aby za taký krátky čas inkasovala dvakrát. Ak chcel Juventus pomýšľať na prvenstvo v skupine, musel streliť aspoň tri góly a vyhrať minimálne o dva, keďže v októbri doma prehral 0:2. V zápase mu vtedy chýbal Ronaldo, ktorý mal pozitívny test na koronavírus.



"Stará dáma" začala najlepšie ako mohla. Už v 13. minúte premenil Ronaldo penaltu a o sedem minút neskôr pridal druhý zásah 22-ročný Američan Weston McKennie. Po zmene strán Juventus opäť dostal možnosť kopať jedenástku a Ronaldo ani tentoraz nezaváhal. Navyše, v 75. minúte dostal loptu do bránky aj Leonardo Bonucci, jeho radosť však prekazil VAR, ktorý odhalil ofsajd. "Dosiahli sme výsledok vďaka skvelému tímovému úsiliu. Keď na ihrisku bojujete zo všetkých síl jeden za druhého a máte takého zakončovateľa ako Cristiano Ronaldo, všetko je možné," uviedol Bonucci podľa agentúry AP.



Triumf pomohol aj trénerovi Juventusu Andreovi Pirlovi. Jeho zverenci dosahujú kolísavé výkony a cenný triumf na pôde Barcelony im môže priniesť sebadôveru. "Je to dôležitý výsledok na našej ceste. Keď začnete sústredení a hráte koncentrovane, kvalita sa ukáže. Pripravili sme sa tak, aby sme mali v strede poľa navrch. Naši stredopoliari ako McKennie dokázali tlačiť súpera, pretože sme vedeli, že ak im necháme priveľa priestoru, bude ťažké ich zastaviť. Taktický plán nám vyšiel a zároveň sme dokázali premeniť naše príležitosti," povedal Pirlo pre Sky Sport Italia.



Kým Juventus sa začína postupne rozbiehať, Barcelona je v opačnej pozícii. V lige sa jej nedarí, keď figuruje na priebežnom deviatom mieste a v LM mala určite vyššie ambície ako druhé miesto v konkurencii Juventusu, Ferencvárosu Budapešť a Dynama Kyjev. Pri utorkovej absencii lídra defenzívy Gerarda Piqueho kopili Katalánci chyby, a to si uvedomuje aj brankár Mark-Andre ter Stegen: "Jedna vec sú individuálne chyby a druhá spôsob nášho bránenia. Spravili sme chyby, ktoré nemôžeme robiť. Máme jasnú domácu úlohu." S výkonom nebol spokojný ani tréner "blaugranas" Ronald Koeman. Svojim zverencov vytkol nedostatočný "zápal" a túžbu po víťazstve: "Začali sme biedne. Chýbala nám agresivita, vyzerali sme, akoby sme len nechceli prehrať namiesto toho, aby sme sa snažili zvíťaziť."