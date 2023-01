Ronaldo zavítal na tréning Realu v Rijáde, stretol sa s Ancelottim

Rijád 14. januára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zavítal v piatok na tréning Realu Madrid v Rijáde. Jeho bývalý klub sa v Saudskej Arábii momentálne pripravuje na nedeľné finále španielskeho Superpohára proti FC Barcelona. Úradujúci šampión La Ligy i Ligy majstrov trénuje práve na tréningovej ploche Ronaldovho nového klubu Al-Nassr FC.



Tridsaťsedemročný útočník sledoval tréning svojho bývalého tímu a počas neho sa srdečne zvítal aj s trénerom "bieleho baletu" Carlom Ancelottim, s ktorým podľa DPA prehodil niekoľko slov. Ako informoval denník Marca, Ronaldo sa predtým stretol aj s niekdajšími spoluhráčmi z Realu Karimom Benzemom, Lukom Modričom, Tonim Kroosom či Danim Carvajalom. Rozprával sa aj s bývalým hviezdnym obrancom madridského klubu Robertom Carlosom, ktorý takisto zavítal na piatkový tréning.



Ronaldo hral za Real v rokoch 2009–2018, pričom v 438 súťažných zápasoch nastrieľal neskutočných 451 gólov. Štyrikrát s ním vyhral Ligu majstrov a dvakrát La Ligu. Naposledy sa v drese "Los Blancos" predstavil v španielskom Superpohári v auguste 2017, keď na Camp Nou gólom k prispel k výhre nad FC Barcelona 3:1. Real opustil v júli 2018 a zamieril do Juventusu Turín.



Ronaldo zatiaľ čaká na debut v novom klube, Al-Nassr mal v sobotu nastúpiť v saudskej Pro League proti Al Shababu. Majster Európy z roku 2016 by mal zápas vynechať, nenastúpil ani minulý týždeň proti Al Tai, keďže si odpykáva dvojzápasový dištanc z predchádzajúceho pôsobenia v Manchestri United. Trest mu udelila ešte vlani v novembri Anglická futbalová asociácia (FA) za to, že po aprílovom súboji ManU s Evertonom vyrazil jednému z fanúšikov z ruky mobil. Ronaldo na prelome rokov podpísal s Al-Nassr dvaapolročný kontrakt, čím pravdepodobne ukončil úspešnú kariéru v Európe.