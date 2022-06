Ronaldo žiada odškodné v prípade údajného znásilnenia Mayorgovej

Las Vegas 30. júna (TASR) – Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo žiada odškodné vo výške 626.000 amerických dolárov v prípade údajného znásilnenia bývalej americkej modelky Kathryn Mayorgovej. Jej obvinenie z tohto trestného činu zamietol súd právoplatne 10. júna.



Sumu by mal zaplatiť právny zástupca navrhovateľky Leslie Mark Stovall. Toho súd obvinil zo zlých spôsobov a nezákonného použitia uniknutých dokumentov. "Vzhľadom na Stovallovo zneužívanie a zjavné pochybenia by mal byť priamo zodpovedný za zabezpečenie náhrady pre Ronalda, ktorý sa musel brániť proti jeho hanebnému a zlému správaniu," uviedol futbalistov advokát Peter Christiansen v žiadosti o odškodné.



Ronaldo nepopiera, že mal so ženou pohlavný styk, no podľa neho to bolo z oboch strán dobrovoľné. Dvojica uzavrela v minulosti dohodu o mlčanlivosti, za ktorú Mayorgová dostala 375.000 USD. K samotnému činu pritom malo dôjsť ešte v roku 2009. Stovall sa k žiadosti zatiaľ nevyjadril, no musí tak urobiť najneskôr 8. júla. Informácie priniesla AP.