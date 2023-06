Ronaldo zostane v Al Nassr: Saudská liga môže byť v top päť na svete

Rijád 1. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa vo štvrtok zaviazal zostať v Saudskej Arábii aj v budúcej sezóne. Po januárovom podpise zmluvy s klubom Al Nassr sa špekulovalo o tom, ako dlho zostane Ronaldo v mužstve, hovorilo sa o výmenne do Newcastlu United. Anglický klub sa kvalifikoval do budúcoročnej edície Ligy majstrov.



Tridsaťosemročný hráč v oficiálnom rozhovore pre Saudi Pro League povedal: "Som tu šťastný, chcem tu pokračovať. Podľa môjho názoru, ak budú pokračovať v práci, ktorú tu chcú robiť ďalších päť rokov, myslím si, že saudská liga môže byť v top päť na svete."



Ronaldo dal za Al Nassr 14 gólov v 16 ligových vystúpeniach, ale titul nezískal. Stačilo to len na druhé miesto. "Čakal som, že tento rok niečo vyhráme, ale nepodarilo sa nám to. No čo sa týka ďalšej sezóny, som naozaj pozitívny a verím, že sa veci zmenia a pôjdeme lepším smerom," dodal Ronaldo.