Ronaldo opúšťa Juventus Turín, údajne sa rozlúčil už so spoluhráčmi

Turín 27. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je podľa talianskych médií na odchode z Juventusu Turín. Jeho novým pôsobiskom by sa mohol stať Manchester City, korešpondent televízie Sky Sport Itlia Paolo Aghemo uviedol, že v piatok sa stretne hráčov agent Jorge Mendes s vedením Juventusu, aby prediskutovali ďalšie kroky.



"Citizens" údajne ponúkli Ronaldovi zmluvu na dva roky s ročným príjmom 15 miliónov eur, v súčasnosti zarába dvakrát viac. Juventus žiada za prestup 25 miliónov eur, no anglický klub nie je ochotný zaplatiť žiadny poplatok. Do kariet mu hrá to, že 36-ročnému Ronaldovi vyprší po tejto sezóne zmluva a má záujem opustiť Turín.



Agentúra AFP v piatok informovala, že Portugalčan si už vyprázdnil skrinku v šatni a rozlúčil sa so spoluhráčmi. Nezúčastnil sa ani na tréningu pred víkendovým ligovým zápasom na ihrisku Empoli. Jeho absenciu potvrdil aj klub.



Ronaldo prišiel do Juventusu v roku 2018 a dosiaľ odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov. Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval. Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.