Ronaldovho syna povolali do portugalskej reprezentácie do 16 rokov

Pätnásťročný futbalista rovnako ako jeho otec pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr.

Autor TASR
Lisabon 21. októbra (TASR) - Cristiana Ronalda mladšieho, syna slávneho futbalistu a päťnásobného víťaza Zlatej lopty, prvýkrát povolali do portugalskej reprezentácie do 16 rokov. V utorok o tom informovala agentúra DPA.

Pätnásťročný futbalista, ktorý rovnako ako jeho otec pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr, je súčasťou 22-člennej nominácie na mládežnícky turnaj Pohár federácií v Turecku. Ronalda ml. čakajú s portugalským tímom od 30. októbra do 4. novembra zápasy proti rovesníkom z Turecka, Walesu a Anglicka. Syn 40-ročného bývalého útočníka Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu Turín bol predtým v máji členom portugalského výberu do 15 rokov.
