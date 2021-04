Ronaldovu kapitánsku pásku vydražili za 64.000 eur

Belehrad 2. apríla (TASR) - Pásku kapitána portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiana Ronalda vydražili v Srbsku za 64.000 eur. Peniaze poputujú na pomoc šesťmesačnému chlapcovi, ktorý trpí spinálnou svalovou atrofiou.



Ronaldo po minulotýždňovom stretnutí kvalifikácie MS 2022 na pôde Srbska (2:2) zahodil modrú pásku po tom, ako mu rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali regulárny víťazný gól. Z plochy belehradského Štadióna Rajka Mitiča ju zodvihol hasič a dal ju charitatívnej organizácii. Trojdňová dobročinná aukcia sa však nezaobišla bez problémov, neznámi páchatelia ju narušili falošnými vysoko nadhodnotenými ponukami. Vyvolalo to búrku nevôle vo verejnosti a úrady sa zaviazali vypátrať a potrestať hriešnikov.



"Byť kapitán reprezentácie je pre mňa česť a jedna z vecí, na ktorú som najviac hrdý. Vždy budem bojovať za Portugalsko, to sa nikdy nezmení. Niekedy je však naozaj ťažké sa s niektorými vecami vyrovnať. Najmä, ak máte pocit, že ublížili celému národu," napísal portugalský kapitán po zápase na sociálnych sieťach. Za protesty si ešte na trávniku vykoledoval žltú kartu a podľa niektorých názorov by mala jeho správanie potrestať aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Informovala o tom agentúra AP.