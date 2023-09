Rondziková 15. v dvojboji do 76 kg, zlato získala Ahmedová

muži - do 102 kg:



dvojboj: 1. Liou Chuan-chua (Čína) 404 kg, 2. Jang Yeon-hak (Kór.rep.) 399, 3. Javhenij Cichancov (Biel.) 394



trh: 1. Cichancov 183 kg, 2. Garik Karapetjan (Arm.) 183, 3. Yeon-hak 182



nadhod: 1. Liou Chuan-chua 224 kg, 2. Fares El-Bakh (Kat.) 218, 3. Yeon-hak 217







ženy - do 76 kg:



dvojboj: 1. Sara Ahmedová (Eg.) 246 kg (108/138), 2. Hellen Escobarová (Kol.) 242 (106/136), 3. Bella Paredesová (Ekv.) 240 (105/135), ..., 15. Nina RONDZIKOVÁ (SR) 194 (87/107)



trh: 1. Ahmedová 108 kg, 2. Kim Su-hyeon (Kór.rep.) 106, 3. Escobarová 106, ..., 16. RONDZIKOVÁ 87



nadhod: 1. Ahmedová 138 kg, 2. Escobarová 136, 3. Paredesová 135, ..., 18. RONDZIKOVÁ 107

Rijád 14. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vzpieraní Nina Rondziková obsadila na MS v saudskoarabskom Rijáde v kategórii do 76 kg 15. miesto. V dvojboji nadvíhala v súčte 194 kg. V trhu skončila šestnásta výkonom 87 kg, v nadhode sa umiestnila so 107 kg na 18. priečke. Zlato získala Egypťanka Sara Ahmedová výkonom 246 kg, ktorá vybojovala aj tituly v trhu (108) a nadhode (138).Vo štvrtok boli v akcii aj muži v kategórii do 102 kg. V dvojboji triumfoval Číňan Liou Chuan-chua súčtom 404 kg. Zvíťazil aj v nadhode (224 kg), v trhu vybojoval zlato Bielorus Javhenij Cichancov (183).