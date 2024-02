Rondziková skončila v dvojboji kategórie do 76 kg na 9. mieste

ME vo vzpieraní v Sofii:



ženy - do 76 kg, dvojboj: 1. Genna Romida Toko Kegneová (Tal.) 227 kg, 2. Nicole Rubanovičová (Izr.) 216, 3. Lara Danczová (Nem.) 215, 4. Palina Pahuliajevová (Biel.) 212, 5. Nadia Oualitová Morillasová (Šp.) 211, 6. Laura Horváthová (Maď.) 205... 9. Nina RONDZIKOVÁ (SR) 199







trh: Kegneová 101 kg, 2. Danczová 101, 3. Rubanovičová 99 ... 10. RONDZIKOVÁ 88



nadhod: 1. Kegneová 126 kg, 2.Rubanovičová 117, 3. Laura Vest Tolstrupová (Dán.) 116... 9. RONDZIKOVÁ 111







muži - do 89 kg, dvojboj: 1. Karlos May Hasan Nasar (Bul.) 391 kg, 2. Antonino Pizzolato (Tal.) 380, 3. Marin Robu (Mol.) 378, 4. Petr Asajonak (Biel.) 374, 5. Andranik Karapetjan (Arm.) 365, 6. Nico Müller (Nem.) 359







trh: 1. Nasar 176 kg, 2. Robu 171, 3. Pizzolato 170



nadhod: 1. Nasar 215 kg, 2. Pizzolato 210, 3. Asajonak 207

Sofia 18. februára (TASR) - Slovenská vzpieračka Nina Rondziková obsadila deviatu priečku v dvojboji kategórie do 76 kg na ME v Sofii. V trhu dostala nad hlavu 88 kg, čím dosiahla 10. najlepší výkon. V nadhode sa umiestnila na 9. pozícii so 111 kg.Majsterkou Európy sa stala Genna Romida Toko Kegneová s výkonom 227 kg. Talianka dominovala aj v trhu (101) a nadhode (126). Mužský dvojboj do 89 kg ovládol domáci Karlos May Hasan Nasar so 391 kg. Bulhar dosiahol najlepší výsledok aj v trhu (176) a nadhode (215).