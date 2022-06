Rooney odstúpil z postu trénera Derby County

Londýn 24. júna (TASR) - Wayne Rooney odstúpil z postu trénera futbalistov Derby County. Bývalý anglický reprezentant nedokázal v uplynulej sezóne udržať klub v druhej najvyššej súťaži Championship a "The Rams" po 36 rokoch spadli do tretej ligy.



Derby doplatilo na odpočítanie 21 bodov, ktorým klub potrestali za finančné problémy. Vedenie klubu chcelo napriek zostupu udržať niekdajšieho obávaného kanoniera pri kormidle, no Rooney sa rozhodol rezignovať, informovala agentúra AFP.



Tridsaťšesťročný Rooney viedol klub od novembra 2020, kontrakt mu mal vypršať až budúci rok. V mužstve začal ako hrajúci tréner, po konci aktívnej hráčskej kariéry pokračoval už iba ako hlavný kouč. Bývalý útočník strelil rekordných 53 gólov v 120 zápasoch za anglickú reprezentáciu, viackrát si obliekol národný dres iba brankár Peter Shilton. Zároveň je s 253 gólmi historicky najlepší strelec Manchestru United.