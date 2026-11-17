< sekcia Šport
Rooney priznal, že počas pôsobenia v Manchestri uvažoval o samovražde
Rooney v podcaste „Life At The Midpoint with Gabby Logan“ priznal, že doma niekedy aj dva dni pil a uvažoval, že si siahne na život.
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney priznal, že počas pôsobenia v Manchestri United uvažoval o samovražde, hoci bol tím z Old Trafford vtedy na výslní. Mentálne totiž na tom podľa vlastných slov nebol dobre. V roku 2008 sa oženil s Coleen a o rok neskôr sa stal otcom Kaia, ich najstaršieho syna.
Rooney v podcaste „Life At The Midpoint with Gabby Logan“ priznal, že doma niekedy aj dva dni pil a uvažoval, že si siahne na život. „Keď sa obzriem späť, bol som trochu sebecký, ale bojoval som s vecami, s ktorými som si nevedel rady. Nechcel som, aby ma Kai videl v takom rozpoložení, preto som sa skrýval. Dostal som sa až do bodu, keď som začal uvažovať o samovražde. Nechcel som stretávať ľudí na ulici ani chodiť do obchodov. Na futbalovom ihrisku som sa cítil veľmi komfortne, ale v súkromí som zvádzal sám so sebou boj,“ prezradil niekdajší anglický útočník.
Dostať sa z najhoršieho mu pomohla jeho manželka. „Vyhľadal som aj pomoc terapeuta, no najväčšou oporou bola pre mňa moja žena Coleen. Mohla sa na mňa vykašľať a odísť, ale zostala pri mne a pomohla mi preklenúť náročné obdobie,“ dodal Rooney, ktorý pôsobil v Manchestri United do roku 2017.
Rooney v podcaste „Life At The Midpoint with Gabby Logan“ priznal, že doma niekedy aj dva dni pil a uvažoval, že si siahne na život. „Keď sa obzriem späť, bol som trochu sebecký, ale bojoval som s vecami, s ktorými som si nevedel rady. Nechcel som, aby ma Kai videl v takom rozpoložení, preto som sa skrýval. Dostal som sa až do bodu, keď som začal uvažovať o samovražde. Nechcel som stretávať ľudí na ulici ani chodiť do obchodov. Na futbalovom ihrisku som sa cítil veľmi komfortne, ale v súkromí som zvádzal sám so sebou boj,“ prezradil niekdajší anglický útočník.
Dostať sa z najhoršieho mu pomohla jeho manželka. „Vyhľadal som aj pomoc terapeuta, no najväčšou oporou bola pre mňa moja žena Coleen. Mohla sa na mňa vykašľať a odísť, ale zostala pri mne a pomohla mi preklenúť náročné obdobie,“ dodal Rooney, ktorý pôsobil v Manchestri United do roku 2017.