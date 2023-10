Rooney skončil po ročnom pôsobení na lavičke D.C. United

Washington 8. októbra (TASR) - Niekdajší anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney skončil po jednej sezóne na poste trénera D.C. United. Dôvodom je fakt, že tím z Washingtonu nepostúpil do play off Major League Soccer (MLS) štvrtú sezónu v rade, čím vyrovnal klubovú bilanciu z rokov 2008 - 2011.



"Sme vďační Waynovi Rooneymu za všetko, čo urobil pre náš klub a pre futbal. Začal ako hráč, neskôr sa stal kapitánom D.C. United a nakoniec sa stal naším trénerom. Chcem podotknúť, že Wayne zostáva naďalej dôležitou súčasťou rodiny D.C. United," citovala z vyhlásenia výkonného riaditeľa a spolupredsedu klubu Jasona Leviena agentúra AP.



Tridsaťsedemročný bývalý útočník pôsobil na lavičke amerického tímu od júla 2022, keď na poste vystriedal Chada Ashtona. V D.C. United predtým odohral aj dve sezóny ako hráč. V rokoch 2018 a 2019 nastúpil do 52 zápasov, v ktorých zaznamenal 25 gólov a 16 asistencií. Ročníky 2020 a 2021 strávil na poste hrajúceho trénera v anglickom Derby County pôsobiacom v druhej najvyššej súťaži.