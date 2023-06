Roque má údajne namierené do Barcelony, klub rokuje o jeho prestupe

Barcelona 17. júna (TASR) - Alexandre Mattos, generálny riaditeľ brazílskeho futbalového klubu Athletico Paranaense, pricestoval do Barcelony s cieľom dohodnúť sa na prestupe 18-ročného útočníka Vitora Roqueho do Španielska. Informovali o tom portál globo.com i renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Roque zažiaril na februárových majstrovstvách Južnej Ameriky do 20 rokov, keď v ôsmich zápasoch strelil šesť gólov a Brazílii tak dopomohol k zisku trofeje. Zároveň obdržal Zlatú kopačku pre najlepšieho hráča turnaja. Brazílčana odvtedy spájajú s prestupom do Chelsea či Arsenalu, ale podľa medializovaných informácií má najväčšie šance práve Barcelona. Paranaense za Roqueho údajne pýta 45 miliónov eur.