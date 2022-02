Rosandič mal po prílete do Pekingu pozitívny test

Peking 5. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Mislav Rosandič mal po prílete do dejiska zimných olympijských hier v Pekingu pozitívny test. Branislav Konrád, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Miloš Kelemen a Michal Krištof, ktorí prileteli s ním, boli negatívni.



"Rosandič mal pozitívny prvý test a ešte dnes večer absolvuje potvrdzujúci, výsledky však budeme vedieť až ráno. Zajtra ráno absolvuje ďalší, tzv. ´dodatočný´ test. Veríme v rovnaký scenár ako u trojice Pospíšil, Kňažko, Jurčo," informoval mediálny manažér reprezentácie Peter Jánošík



Slovenská reprezentácia je v Pekingu už takmer v kompletnom zložení. Po sobote je v dejisku dokopy 24 hráčov, chýba ešte Peter Cehlárik, ktorý by mal do Cíny odletieť v nedeľu. "Cesta bola dlhá, ale lietadlo do Pekingu bolo prázdne, takže sme sa všetci natiahli cez tri miesta. Sme radi, že už sme tu," povedal útočník Miloš Kelemen, ktorý sa pod piatimi kruhmi predstaví premiérovo. Otvárací ceremoniál však zmeškal. "Je mi to ľúto, ale boli to okolnosti, ktoré som nevedel ovplyvniť. Som rád, že som vôbec tu. Prišiel som sem hrať hokej," uviedol pre olympic.sk.



Slováci odohrajú prvý zápas 10. februára proti Fínsku. "Chceme už konečne začať trénovať, pretože posledné dni boli dosť náročné. Naším cieľom bolo byť po príchode negatívni a teraz už len začať hrať s tímom," dodal Kelemen.