Rosandič podpísal ročnú zmluvu s Ladou Togliatti

Togliatti 18. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Mislav Rosandič bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v ruskom klube HC Lada Togliatti. S mužstvom podpísal zmluvu na jeden rok, informovala o tom oficiálna stránka tímu.



Dvadsaťosemročný Rosandič pôsobil v minulej sezóne v Hradci Králové. Počas základnej časti odohral 32 zápasov a zaznamenal sedem asistencií, dva kanadské body (1+1) pridal v 18 dueloch play off. V tíme úradujúceho českého vicemajstra bol na hosťovaní z Liberca, no východočeský klub mu neponúkol zmluvu na trvalý prestup.



V drese slovenskej reprezentácie štartoval na troch svetových šampionátoch a na ZOH 2022 v Pekingu. V Číne sa s tímom tešil zo zisku historického bronzu. Bol aj súčasťou tímu, ktorý vybojoval bronzové medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade.