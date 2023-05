Rosandič skončil v Hradci Králové, klub mu neponúkol zmluvu

Hradec Králové 2. mája (TASR) – Slovenský hokejista Mislav Rosandič nebude pokračovať v Hradci Králové. V tíme úradujúceho českého vicemajstra bol na hosťovaní z Liberca, no východočeský klub mu neponúkol zmluvu na trvalý prestup.



"Mislavovi patrí poďakovanie, prišiel k nám v čase veľkej maródky a bol súčasťou hráčskej výmeny. Keďže to v Hradci poznal, stal sa rýchlo pevnou súčasťou našej obrany a prispel k tohtoročnému historickému úspechu nášho klubu," uviedol generálny manažér Aleš Kmoníček pre oficiálnu webstránku klubu na adresu Rosandiča, ktorý pôsobil v Hradci aj v rokoch 2017 až 2020.



Do tímu sa nevrátil ani Richard Nedomlel, ktorý hosťoval v Liberci výmenou za slovenského obrancu. Rosandič odohral v základnej časti za Hradec 32 zápasov a zaznamenal sedem asistencií, dva kanadské body (1+1) pridal v 18 dueloch play off.