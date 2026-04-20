Rose bude od leta novým trénerom Bournemouthu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bournemouth stále živí šancu na zisk miestenky do európskych klubových súťaží.

Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Nemec Marco Rose bude od leta novým trénerom futbalistov Bournemouthu. S vedením klubu anglickej Premier League sa dohodol na trojročnom kontrakte. Bývalý kouč Lipska nahradí pri kormidle Španiela Andoniho Iraolu, informovala o tom agentúra DPA.

Rose v roku 2023 priviedol Lipsko k triumfu v Nemeckom pohári. S FC Salzburg sa stal rakúskym majstrom. V nemeckej Bundeslige trénoval aj Borussiu Mönchengladbach a Borussiu Dortmund. Bournemouth stále živí šancu na zisk miestenky do európskych klubových súťaží.
.

