Rose je najhorúcejším kandidátom na post trénera Bournemouthu
Podľa britských médií bývalý kouč Lipska nahradí pri kormidle Andoniho Iraolu.
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Nemecký futbalový tréner Marco Rose je najhorúcejším kandidátom na post trénera Bournemouthu. Podľa britských médií bývalý kouč Lipska nahradí pri kormidle Andoniho Iraolu. Španiel v utorok oznámil, že po sezóne opustí lavičku klubu anglickej Premier League.
Rose v roku 2023 priviedol Lipsko k triumfu v Nemeckom pohári. S FC Salzburg sa stal rakúskym majstrom. V nemeckej Bundeslige trénoval aj Borussiu Mönchengladbach a Borussiu Dortmund. Bournemouth stále živí šancu na zisk miestenky do európskych klubových súťaží, uplynulú sobotu nečakane zvíťazil na pôde Arsenalu Londýn 2:1.
