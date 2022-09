Rose je nový tréner RB Lipsko, nahradil odvolaného Tedesca

Lipsko 8. septembra (TARS) - Marco Rose je nový tréner futbalistov RB Lipsko. Bundesligista s ním vo štvrtok podpísal kontrakt do roku 2024. Vo funkcii nahradil Domenica Tedesca, ktorého vedenie klubu prepustilo niekoľko hodín po utorkovej prehre v Lige majstrov so Šachtarom Doneck 1:4.



Štyridsaťpäťročný Rose v minulosti viedol Red Bull Salzburg (2017-2019), Borussiu Mönchengladbach (2019-2021) i Borussiu Dortmund (2021-2022). Jeho prvý zápas na lavičke nového zamestnávateľa bude sobotňajší ligový duel doma proti Dortmundu. Na budúcu stredu cestuje RB na stretnutie Ligy majstrov do Madridu s obhajcom trofeje Realom.



Pod vedením Tedesca vybojovalo Lipsko v minulej sezóne Nemecký pohár, čo bola prvá významná trofej v histórii klubu. Tímu sa však nevydaril vstup do novej sezóny, v sobotu prehral 0:4 s Eintrachtom Frankfurt a v ligovej tabuľke mu patrí po piatich kolách 11. miesto s piatimi bodmi.