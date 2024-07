Rosenbaum štvrtý v chôdzi na 5000 m, Benčík: Som s ním spokojný

Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Slovenský chodec Lukáš Rosenbaum obsadil štvrté miesto v chôdzi na 5000 m na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Banskej Bystrici. V nedeľňajších pretekoch dosiahol čas 21:26,96 min, čím vylepšil svoje osobné maximum o 13,61 sekundy.



Zverenec trénera Romana Benčíka zaostal za víťazným Talianom Alessiom Coppolom (21:01,44 min) o 25,52 s. Druhý skončil Seamus Clarke z Írska, tretí finišoval Nicolo Vidal z Talianska. Rosenbaumovi ušlo miesto na pódiu o 15,08 s. "Je tam trochu aj smútok, že to mohla byť medaila. Tá bola vzdialená 15 sekúnd odo mňa, takže neberiem to tak, že je to tesné. Osobný rekord som si vylepšil o trinásť sekúnd, s tým som spokojný, že sa to podarilo v takomto teplom počasí. Na tie podmienky, ktoré panovali som spokojný, a to aj s tým, že iba traja chlapci ma predbehli," uviedol Rosenbaum, ktorého pochválil aj jeho tréner Benčík: "Som veľmi spokojný s jeho výkonom. Doposiaľ mu vo výkonoch chýbalo levie srdce a dnes dal do toho všetko. Aj dušu, aj srdce. V tomto veľmi náročnom a teplom počasí mali chlapci ťažšie podmienky než predtým dievčatá a Lukáš si i napriek tomu vytvoril nový osobný rekord, takže aj to je úžasné."



V rovnakej súťaži figuroval na 11. pozícii Jakub Mažgút, ktorý finišoval v čase 23:22,26 min. "Zo začiatku sa mi išlo dobre, aj napriek hroznému počasiu, no bojoval som až do konca. Je z toho pekné 11. miesto a som spokojný. Chceli sme, aby som išiel v skupinke a držal sa okolo 6. miesta, no bolo to ťažké, preto som bol až v tej druhej, tam to bolo jednoduchšie," povedal Mažgút pre Slovenský atletický zväz.



Desaťbojár Matej Stanislav obsadil v súťaži atletickej všestrannosti 28. priečku. Na záver súťaže zabehol 1500 m za 4:58,07, čím sa premiérovo dostal pod päť minút. Získal za to 571 bodov, spolu v súčte 6146 b a prekonal svoje kariérové maximum o 111 b. Zlato si vybojoval Tristan Konso z Estónska najlepším svetovým výkonom roka v tejto vekovej kategórii (7549 b).