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Rosenior sa stal novým trénerom FC Paríž

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Pre 41-ročného Roseniora pôjde už o tretí tím za rok.

Autor TASR
Paríž 7. júla (TASR) - Liam Rosenior sa stal novým trénerom francúzskeho futbalového klubu FC Paríž. Angličan podpísal s nováčikom uplynulého ročníka Ligue 1 dvojročný kontrakt.

Pre 41-ročného Roseniora pôjde už o tretí tím za rok. Sezónu začal taktiež v Ligue 1 v Štrasburgu, no následne koučoval Chelsea v rodnom Anglicku. Na lavičke „Blues“ však nevydržal ani štyri mesiace. Vo veku 41 rokov má dostatok skúseností na najvyššom leveli. Rýchlo sa etabloval ako jeden z najsľubnejších koučov svojej generácie, citovala vyhlásenie klubu agentúra AFP.

Radosť z angažovania Roseniora má aj rodina Arnaultovcov, ktorá vlastní 11. klub uplynulej sezóny najvyššej francúzskej súťaže. „Moja rodina a ja sme radi, že môžeme Liama privítať v našom klube a vidieť ho späť v našej lige tu vo Francúzsku. Vždy na mňa robila dojem jeho herná filozofia a to, čo vybudoval so svojimi tímami, ktoré často tvoria mladí hráči,“ povedal po podpise Antoine Arnault.

Na pozícii hlavného kormidelníka nahradí Antoina Kombouareho, ktorý prišiel do klubu vo februári a pripísal si aj triumfy nad AS Monaco či nad mestským rivalom Parížom Saint-Germain.
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