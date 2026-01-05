Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rosenior sa stretol so športovými riaditeľmi Chelsea

Na snímke Liam Rosenior. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rosenoir je bývalý krajný obranca, ktorý pôsobil ako hráč v Bristol City, Fulhame, Readingu, Hulle či Brightone.

Londýn 5. januára (TASR) - Anglický futbalový tréner Liam Rosenior sa v pondelok stretol so športovými riaditeľmi londýnskej Chelsea, kde by mal podľa britských médií nahradiť Enza Marescu, ktorého klub prepustil vo štvrtok.

Štyridsaťjedenročný Rosenior pôsobí v Štrasburgu, kde má majoritný podiel spoločnosť BlueCo, ktorá v máji 2022 kúpila Chelsea.

Londýnčania v nedeľu uhrali cennú remízu na pôde Manchestru City 1:1. Tím viedol Calum McFarlane, no ten vyhlásil, že jeho pôsobenie na poste dočasného kouča nebude mať dlhé trvanie.

Rosenoir je bývalý krajný obranca, ktorý pôsobil ako hráč v Bristol City, Fulhame, Readingu, Hulle či Brightone. Trénerskú kariéru odštartoval v roku 2022, keď sa stal dočasným koučom Derby, následne dva roky viedol Hull a od leta 2024 je v Štrasburgu. Informovala agentúra AP.
