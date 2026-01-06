Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rosenior súhlasil s ponukou, v Chelsea nahradí Marescu

Na snímke Liam Rosenior. Foto: TASR - Jakub Kotian

Podľa agentúry AP v utorok ústne súhlasil s ponukou klubu.

Londýn 6. januára (TASR) - Angličan Liam Rosenior sa stane novým trénerom futbalistov Chelsea Londýn. Podľa agentúry AP v utorok ústne súhlasil s ponukou klubu.

Zdroj uviedol slová 41-ročného kouča: „Je to príležitosť, ktorú nemôžem odmietnuť. Vyzerá to tak, že budem ďalším trénerom tohto futbalového klubu.“ Doterajší tréner francúzskeho Štrasburgu ich vyslovil na tlačovej konferencii.

Rosenior dodal, že v najbližších hodinách odcestuje do Londýna a dokončí dohodu s novým zamestnávateľom. „
Ešte som nepodpísal, ale všetko je dohodnuté, pravdepodobne bude jasno v najbližších hodinách. Sú určité chvíle v živote, keď sa máte rozhodnúť o veciach a nemôžete povedať nie. Štrasburg je pre mňa klub, ktorý by som miloval do konca života. Ale túto príležitosť pre mňa nemôžem z mnohých dôvodov odmietnuť.



Vedenie anglického klubu FC Chelsea odvolalo z postu hlavného trénera 45-ročného Taliana Enza Marescu po nevydarených výsledkoch. Maresca mal pritom s účastníkom Premier League platný kontrakt do leta 2029. Londýnčania sa však v uplynulých týždňoch výsledkovo trápili, v predošlých siedmich ligových zápasov dokázali naplno bodovať len raz. V tabuľke Premier League im patrí piata pozícia, ale na vedúci Arsenal strácajú už priepastných 15 bodov. V polovici novembra pritom boli v kontakte s čelom tabuľky.

Francúzsky Štrasburg a Chcelseu vlastní rovnaká skupina, ide o konzorcium BlueCo.
.

