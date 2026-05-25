Rosenqvist vyhral Indy 500 po najtesnejšom finiši v histórii
V dramatickom finiši skončil prvý iba o 0,0233 sekundy.
Autor TASR
Indianapolis 25. mája (TASR) - Švédsky pretekár Felix Rosenqvist zvíťazil v nedeľu na 110. ročníku prestížnych pretekov 500 míľ Indianapolis. V dramatickom finiši skončil prvý iba o 0,0233 sekundy, čo je najtesnejší náskok víťaza v histórii pretekov, informovala agentúra AFP.
Jazdec tímu Meyer Shank Racing ešte v poslednej rovinke zaostával, no tesne pred cieľovou čiarou sa po vonkajšej strane dostal pred Američana Davida Malukasa z Team Penske a triumfoval po 200 kolách na slávnom 4-kilometrovom ovále v Indianapolise. Tretí skončil Novozélanďan a Malukasov tímový kolega Scott McLaughlin (+0,3972 s).
