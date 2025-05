Rosický bol pre problémy so srdcom na JIS, skončil ako riaditeľ Sparty

Praha 27. mája (TASR) - Bývalý český futbalista Tomáš Rosický bol hospitalizovaný na Jednotke intenzívnej starostlivosti pre problémy so srdcom. Pre zdravotné ťažkosti zároveň skončil na poste športového riaditeľa futbalového klubu AC Sparta Praha, na ktorom ho dočasne nahradil Tomáš Sivok.



Rosického stav si podľa oficiálneho webu klubu z Letnej nevyžiadal operačný zákrok a mal by sa plne zotaviť. Štyridsaťštyriročného Čecha prepustili lekári do domácej liečby v závere minulého týždňa. „Ako hráč aj ako športový riaditeľ som bol zvyknutý do všetkého ísť naplno. Nezaujímať sa o to, čo sa deje okolo, pracovať na sto percent. Súčasná situácia mi ukázala, že sa musím viac starať o seba. Zlý životný štýl, nedostatok aktívneho pohybu a rodinná predispozícia k môjmu súčasnému problému ma dostali až do nemocnice. Dobrou správou je, že by som sa mal úplne vyliečiť, ale momentálny stav mi nedovolí vykonávať takú dôležitú funkciu, akou je športový riaditeľ Sparty. S kolegami budem naďalej v kontakte, vždy sme pracovali ako tím. Pripravili sme plán, máme stanovenú cestu a stratégiu, máme nastavené procesy. Chlapci to všetko zvládnu,“ povedal Rosický pre oficiálny web Sparty.



Vedenie športovej časti prebralo predstavenstvo klubu a dlhoročný Rosického spolupracovník Sivok. Toho klub vymenoval za dočasného športového riaditeľa. „S Tomášom sme boli od môjho príchodu do Sparty každodenne v kontakte a rozumieme si. Teraz spoločne s vedením venujem maximum síl zmenám v A-tíme tak, aby sme boli v nasledujúcej sezóne úspešní,“ povedal Sivok.