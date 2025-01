Rosický patrí medzi hlavných kandidov na športového riaditeľa Arsenalu

Londýn 7. januára (TASR) - Tomáš Rosický patrí medzi hlavných kandidátov na uvoľnenú pozíciu športového riaditeľa vo futbalovom Arsenale Londýn. Bývalý reprezentant Česka by sa v prípade akceptovania ponuky pripojil ku "Gunners" až po konci tejto sezóny.



Ako informovali britské médiá, tak okrem Rosického uvažuje klub ešte o Luisovi Campovi, ktorý pôsobí v Paríž St. Germain a Philovi Gilesovi z konkurenčného Brentfordu. Rosický strávil v Arsenale desať rokov hráčskej kariéry, od roku 2018 pôsobí v Sparte Prahe ako športový riaditeľ.



Priebežne druhý tím anglickej Premier League mal na tomto poste do novembra Eduho, ten však zamieril do konkurenčného Nottinghamu Forest. V súčasnosti je zodpovedný za funkciu športového riaditeľa Jason Ayto, v jeho neprospech hovorí ale nedostatok skúseností na tomto poste.



Rosický mal veľký podiel na tom, že sa Sparte Praha podarilo po takmer 20 rokoch dostať do skupinovej fázy Ligy majstrov a v predchádzajúcich dvoch rokoch získať ligový titul. Informoval o tom britský denník Guardian.